Депутаты Гордумы Ижевска приняли бюджет на 2018 год

Его доходная часть составит 10 764 млн рублей, расходная 11 166 млн.

Ижевск. Удмуртия. На очередной сессии Городской думы Ижевска депутаты проголосовали за проект муниципалитета бюджета на 2018 год. Его представила замглавы городской администрации - начальник управления финансов Гузалия Нурмухаметова.

По прогнозам, в следующем году доходы составят 10 764 млн рублей. Из них 6 144 млн рублей - безвозмездные поступления из бюджета Удмуртии. Остальная часть - налоговые и неналоговые поступления. Расходная часть составит 11 166 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии Городской думы по бюджету и финансам Константин Котов подчеркнул, что «работа над бюджетом следующего года была конструктивной и взвешенной, депутаты смогли вдумчиво обсудить основные параметры финансового документа, особенно его социальную часть. В результате была обеспечена реалистичность всех доходов и расходов».

Глава Ижевска Юрий Тюрин, комментируя параметры муниципального бюджета на 2018 год, отметил, что бюджет на следующий год - сложный, но сбалансированный. Сохранены все социальные обязательства, увеличены средства на благоустройство и содержание объектов улично-дорожной сети. Поставлена задача - снизить на 10% кредиторскую задолженность. Бюджетный дефицит будем восполнять за счет реализации муниципального имущества, изыскивать дополнительные доходы.

Депутатами на сессии также утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Ижевска на 2018 год. В него вошли 65 объектов недвижимости общей площадью более 21 тыс. кв. м. В план приватизации включены и доли обществ с ограниченной ответственностью «Дом моделей» и «Производственный трест банно-прачечного хозяйства».