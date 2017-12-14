Администрация Ижевска передаст шахматную школу и школу по стендовой стрельбе в собственность Удмуртии

На содержания этих школ в бюджете города 2018 года было заложено около 15 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска на очередной сессии проголосовали за передачу двух спортивных школ в собственность Удмуртии. На содержание объектов в бюджете было предусмотрено около 15 млн рублей.

«Администрация Ижевска предлагает передать спортивную школы по шахматам и спортивную школу по стендовой стрельбе в собственность Удмуртской Республики», - рассказал во время выступления и. о. начальника управления по физкультуре и спорту администрации Ижевска Илья Штайн.

По его словам, на содержание школ в 2018 году в бюджете города было заложено около 15 млн рублей: 6,5 на стендовую стрельбу, 8,5 млн на школу по шахматам.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов ранее отметил, что закрывать школу по стендовой стрельбе не будут. «Финансирование на следующий год 5,7-5,8 млн рублей мы сохраним. Сейчас происходит техническая операция – передаем с баланса города на баланс республиканский», - рассказал руководитель региона.