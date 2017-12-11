13 декабря в Ижевске проверят систему централизованного оповещения

Администрация города опять просит жителей сохранять спокойствие.

Ижевск. Удмуртия. 13 декабря, в пятницу, в 9:00 в Ижевске проведут проверку системы централизованного оповещения. В течение 10 минут будут включаться электросирены и передаваться текстовое сообщение: «Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! Говорит оперативный дежурный пункта управления руководителя гражданской обороны. Проводится техническая проверка системы оповещения!».

Проверка проводится в соответствии с планом мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Администрация города просит жителей сохранять спокойствие.