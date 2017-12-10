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      Более 600 жалоб на услуги ЖКХ поступило в Роспотребнадзор Удмуртии в этом году

      17:20, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:20, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      226
      0
      #ЖКХ\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР
      Фото: ИА "Сусанин"
      226
      0

      Большинство из них написали жители Ижевска.

      Ижевск. Удмуртия. 639 жалоб на услуги ЖКХ поступило в Роспотребнадзор Удмуртии в этом году. Как сообщает официальный сайт ведомства, большинство из них написали жители Ижевска.

      «За 11 месяцев 2017 года в адрес Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике поступило 639 обращений от граждан на услуги ЖКХ, в том числе 550 (86%) от жителей Ижевска», - говорится в сообщении управления.

      В большинстве случае у жителей республики вопросы вызывала законность размера платы за жилищно-коммунальные услуги (41%), почти тереть обратившихся были недовольны нарушениями при оформлении платежного документа. Еще 10% пожаловались на предоставление коммунальных ресурсов ненадлежащего качества.

      По результатам двадцати проверок было выявлено 49 нарушений законов и других правовых актов.

      По результатам рассмотрения поступивших материалов из ГЖИ специалистами Роспотребнадзора составлено 50 протоколов (в том числе в отношении ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» -46).

      По результатам рассмотрения поступивших материалов из управления ЖКХ администрации Ижевска составлено 9 протоколов (в том числе в отношении ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - 6).

      17:20, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      226
      0
      #ЖКХ\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР

       

       

       

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