Более 600 жалоб на услуги ЖКХ поступило в Роспотребнадзор Удмуртии в этом году

Большинство из них написали жители Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. 639 жалоб на услуги ЖКХ поступило в Роспотребнадзор Удмуртии в этом году. Как сообщает официальный сайт ведомства, большинство из них написали жители Ижевска.

«За 11 месяцев 2017 года в адрес Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике поступило 639 обращений от граждан на услуги ЖКХ, в том числе 550 (86%) от жителей Ижевска», - говорится в сообщении управления.

В большинстве случае у жителей республики вопросы вызывала законность размера платы за жилищно-коммунальные услуги (41%), почти тереть обратившихся были недовольны нарушениями при оформлении платежного документа. Еще 10% пожаловались на предоставление коммунальных ресурсов ненадлежащего качества.

По результатам двадцати проверок было выявлено 49 нарушений законов и других правовых актов.

По результатам рассмотрения поступивших материалов из ГЖИ специалистами Роспотребнадзора составлено 50 протоколов (в том числе в отношении ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» -46).

По результатам рассмотрения поступивших материалов из управления ЖКХ администрации Ижевска составлено 9 протоколов (в том числе в отношении ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - 6).