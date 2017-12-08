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      «Сказбург» на Центральной площади Ижевска будет вмещать до 1,5 тыс человек

      14:30, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:30, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      250
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com/bychkov.master
      250
      0

      С ценой за вход инвестор пока не определился, однако по планам плата может составить в 100-200 рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Новый ледяной городок «Сказбург» на Центральной площади Ижевска будет вмещать до 1,5 тыс человек. Как рассказал журналистам бизнесмен Юрий Бычков, с ценой за вход инвестор пока не определился, однако плата может составить от 100 до 200 рублей в зависимости от дня посещения.

       «Нам поступило предложение от помощника главы Удмуртии и от главы города - со «Сказбургом» зайти на Центральную площадь Ижевска. Место, которое мы увидели для себя, это между двух лестниц до площадки перед кинотеатром «Россия». Здесь все начинается с катка, потом крепость, потом подземелье, потом лабиринт и большое количество горок. Все это мы планируем закрыть сказочным горбылем – будет закрытая территория – что-то типа зимнего аквапарка. Вход платный, так как тут достаточно большие инвестиций и большой объем содержания всего этого хозяйства – это большой объем персонала. Объем финансирования в районе 10 млн рублей. Случится ли это все в этом году – вопрос сомнительный, потому что льда нет. Он пока не намерзает, так как закрыт снегом», - рассказал Юрий Бычков.

      По его словам, городок будет сделан в основном из трех материалов – лед, снежный блок и дерево.

      «Мы сделаем дополнительное освещение, подцветку, зоны отдыха. Не гарантирую, что в этом году будет круто, но мы постараемся. По Италмасу (первый «Сказбург» находился рядом с этим торговым центром – прим. ред.) у нас был вход 100 рублей в будни, 200 в выходные – будет примерно также. Идея такая, что человек заплатил - браслет на руку получил и может весь день заходить – выходить. Вмещать «Сказбург» будет примерно в районе 1000-1500 человек единовременно», - уточнил Бычков.

      Напомним, ранее стало известно о том, что новый городок появится на Центральной площади города.

      14:30, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      250
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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