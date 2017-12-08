  • $ 59.29 ↑
  • € 69.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Почти 4 млн рублей не хватает на открытие детского сада по улице Берша в Ижевске

      12:15, 08 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      12:15, 08 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      356
      0
      #дети\n#бюджет\n#Ижевск\n#детские сады\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      356
      0

      Сад должен принять детей в 2018 году.

      Ижевск. Удмуртия. 3 млн 878 тыс. рублей необходимо на оборудование дополнительного здания детского сада № 259, которое строится на улице Берша в Ижевске. Об этом на общественных слушаниях по бюджету города рассказала заведующая детсадом Татьяна Романова.

      По словам Романовой, сад, рассчитанный на 220 мест, должен заработать в 2018 году. В 2017 году на строительство здания из бюджетов всех уровней выделили 184,2 млн рублей.

      «В финансировании проекта не предусмотрены расходы на реализацию образовательной программы дошкольного учреждения. По действующему законодательству на это выделяются средства, но вновь открывающемуся учреждению их недостаточно. Нужны единовременные поступления на открытие - 3 млн 878 тыс. рублей. К концу 2017 года планируется завершить строительно-монтажные работы, и мы очень надеемся, что в следующем году мы сможем принять первых воспитанников», - сказала Татьяна Романова.

      Напомним, детский сад строится в Ижевске по федеральной программе «Жилище». 

      12:15, 08 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      356
      0
      #дети\n#бюджет\n#Ижевск\n#детские сады\n#деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      13905

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      11900
      13:20, 07 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      4926
      14:21, 03 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      4824
      14:36, 05 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      4243
      08:55, 04 декабря, 2017

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      19:17, 01 декабря, 2017
      1708

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1306
      16:24, 04 декабря, 2017

      В жилом доме в Оренбургской области взорвался бытовой газ

      953
      19:34, 02 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      800
      10:08, 03 декабря, 2017

      ГИБДД разрешило водителям снимать действия автоинспекторов на камеру

      782
      15:59, 01 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1291

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1034
      23:11, 05 декабря, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      820
      15:54, 02 декабря, 2017

      В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

      745
      13:40, 01 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      708
      17:39, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017

      Смертельное ДТП на трассе «Ижевск-Сарапул»

      07 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: назначение в Минздраве и высотки на Татар-базаре

      06 декабря, 2017