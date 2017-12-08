Почти 4 млн рублей не хватает на открытие детского сада по улице Берша в Ижевске

Сад должен принять детей в 2018 году.

Ижевск. Удмуртия. 3 млн 878 тыс. рублей необходимо на оборудование дополнительного здания детского сада № 259, которое строится на улице Берша в Ижевске. Об этом на общественных слушаниях по бюджету города рассказала заведующая детсадом Татьяна Романова.

По словам Романовой, сад, рассчитанный на 220 мест, должен заработать в 2018 году. В 2017 году на строительство здания из бюджетов всех уровней выделили 184,2 млн рублей.

«В финансировании проекта не предусмотрены расходы на реализацию образовательной программы дошкольного учреждения. По действующему законодательству на это выделяются средства, но вновь открывающемуся учреждению их недостаточно. Нужны единовременные поступления на открытие - 3 млн 878 тыс. рублей. К концу 2017 года планируется завершить строительно-монтажные работы, и мы очень надеемся, что в следующем году мы сможем принять первых воспитанников», - сказала Татьяна Романова.

Напомним, детский сад строится в Ижевске по федеральной программе «Жилище».