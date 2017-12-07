Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» завершили работы по замене устаревшего оборудования на одной из подстанции.

Ижевск. Удмуртия. Энергетики повысили надежность электроснабжения Сарапула. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» завершили работы по замене устаревшего оборудования на одной из подстанции.

Модернизация позволит значительно повысить надежность электроснабжения населения Сарапула, крупных промышленных предприятий, объектов ЖКХ и других социально-значимых потребителей города, а также снизить вероятность возникновения технологических нарушений.

В ходе работ по реконструкции, масляные выключатели закрытого распределительного устройства были заменены на вакуумные. Вложения компании в модернизацию оборудования подстанции составили 27,8 млн руб.

Установленное современное оборудование отличается простотой и удобством управления. Шкафы комплектного распределительного устройства (КРУ – прим. ред.) обладают высокой стойкостью к дуговым воздействиям, что позволяет минимизировать возможный ущерб при возникновении технологических нарушений и надежно защитить обслуживающий персонал. Безопасность эксплуатации КРУ обеспечивается конструктивными решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а также продуманной системой механических и электромагнитных блокировок, предотвращающей ошибочные и некорректные действия обслуживающего персонала.

Применение высоконадежных современных материалов и оборудования позволит существенно сократить эксплуатационные затраты и исключить необходимость проведения периодического ремонта распределительного устройства в течении всего срока службы.

Напомним, 29 сентября 2017 года постановлением правительства России Сарапулу был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. В прогнозном плане развития территории привлечение 4 млрд рублей инвестиций в течение ближайших 10 лет.