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      Энергетики повысили надежность электроснабжения Сарапула

      14:55, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:55, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      175
      0
      #ЖКХ\n#Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#Сарапул\n#реклама\n#Удмуртия
      Фото: Удмуртэнерго
      175
      0

      Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» завершили работы по замене устаревшего оборудования на одной из подстанции.

      Ижевск. Удмуртия. Энергетики повысили надежность электроснабжения Сарапула. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» завершили работы по замене устаревшего оборудования на одной из подстанции.

      Модернизация позволит значительно повысить надежность электроснабжения населения Сарапула, крупных промышленных предприятий, объектов ЖКХ и других социально-значимых потребителей города, а также снизить вероятность возникновения технологических нарушений.

      В ходе работ по реконструкции, масляные выключатели закрытого распределительного устройства были заменены на вакуумные. Вложения компании в модернизацию оборудования подстанции составили 27,8 млн руб.

      Установленное современное оборудование отличается простотой и удобством управления. Шкафы комплектного распределительного устройства (КРУ – прим. ред.) обладают высокой стойкостью к дуговым воздействиям, что позволяет минимизировать возможный ущерб при возникновении технологических нарушений и надежно защитить обслуживающий персонал. Безопасность эксплуатации КРУ обеспечивается конструктивными решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а также продуманной системой механических и электромагнитных блокировок, предотвращающей ошибочные и некорректные действия обслуживающего персонала.

      Применение высоконадежных современных материалов и оборудования позволит существенно сократить эксплуатационные затраты и исключить необходимость проведения периодического ремонта распределительного устройства в течении всего срока службы.

      Напомним, 29 сентября 2017 года постановлением правительства России Сарапулу был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. В прогнозном плане развития территории привлечение 4 млрд рублей инвестиций в течение ближайших 10 лет.

      14:55, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      175
      0
      #ЖКХ\n#Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#Сарапул\n#реклама\n#Удмуртия

       

       

       

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