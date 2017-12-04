Глава Удмуртии: с повышением стоимости проезда в Ижевске предстоит разобраться

Ранее говорилось, что цены на проезд вырастут до 23 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире информагентства «Сусанин» прокомментировал сообщения о повышении стоимости проезда в Ижевске.

«Для меня это новость. Я допускаю это, но мне никто не докладывал», - отметил Бречалов.

По его словам, он уже поручил разобраться в ситуации.

Напомним, ранее пресс-служба ИжГЭТ сообщила, что цены на билеты в общественном транспорте в Ижевске могут вырасти до 23 рублей. 20 рублей будут платить только те, кто пользуется электронными транспортными картами. Как объясняет руководство предприятия, такой подход позволит сделать повышение менее ощутимым для тех пассажиров, кто пользуется транспортом регулярно и готов перейти на безналичную оплату проезда.