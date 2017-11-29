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      Ижевский завод «Ижметмаш» может получить заказ на 3 млрд рублей

      16:48, 29 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      16:48, 29 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      253
      0
      #Ижевск\n#газ\n#Удмуртия\n#отопление\n#деньги\n#финансы и деньги
      253
      0

      В этом случае удастся сохранить предприятие, находящееся в предбанкротном состоянии.

      Ижевск. Удмуртия. На ижевский завод «Ижметмаш» могут перевести объемы с Бугульминского механического завода. Об этом на встрече с главным инженером ижевского предприятия Олегом Лашкаревым рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

      В настоящее время «Ижметмаш» уведомил сотрудников о массовом сокращении 829 человек, газовики прекратили поставку ресурса за долги, а общая сумма задолженности поставщикам превышает 200 млн рублей. Олег Лашкарев сообщил, что 11 сентября был подан иск о признании завода банкротом. «Но, тем не менее, технический потенциал в рабочем состоянии», - подчеркнул главный инженер. По его словам, на предприятии есть уникальные технологии и специалисты.

      Александр Бречалов рассказал, что у владельцев завода, а акционерами являются банки «Ак-Барс» и «Зенит», есть план по реструктуризации компании. В частности, возможна дозагрузка и перевод объемов с Бугульминского механического завода на 3 млрд рублей. Однако пока подписанного решения нет. Принятие программы позволит сохранить ижевский завод.

      Региональные власти намерены создать рабочую группу, которая, в случае необходимости поможет в трудоустройстве работникам. По словам главы, ряд предприятий нуждается в квалифицированных кадрах, которые высвобождаются с «Ижметмаша». «У нас в целом ситуация на рынке труда по таким дефицитным профессиям нормальная. У нас нет переизбытка, у нас дефицит есть. Будем содействовать, если первый пункт не случится (передача мощностей – прим.ред.), в трудоустройстве. У города взаимопонимание есть», - отметил Александр Бречалов.

      Первый заместитель главы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов напомнил, что «Ижметмаш» - не первое проблемное предприятие, которое удалось спасти. «Ситуация неординарная, но в истории республики были проблемные предприятия. Вы помните - это Сарапульский радиозавод, Ижмаш», - сказал он.

      16:48, 29 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      253
      0
      #Ижевск\n#газ\n#Удмуртия\n#отопление\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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