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      Стадион «Динамо» в Ижевске реконструируют

      12:00, 28 ноября, 2017
      12:00, 28 ноября, 2017
      534
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      534
      0

      Работы проведут в три этапа.

      Ижевск. Удмуртия. Стадион «Динамо» в Ижевске реконструируют. Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, работы проведут в три этапа.

      «В состав реконструируемых зданий и сооружений стадиона Удмуртской республиканской организации «Динамо» войдут футбольное поле с легкоатлетическим ядром и трибунные помещения», - отмечается в сообщении.

      Реконструкцию планируют провести в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

      Согласно проекту, на первом этапе отремонтируют трибуны и подтрибунные помещения. Рабочие заменят кровлю и конструкции навеса над зрительскими местами с увеличением его длины. Также специалисты проведут перепланировку помещений. После реконструкции трибуны будут вмещать 2 000 зрителей.

      В рамках второго и третьего этапов предусмотрено обустройство футбольного (105 на 68 м), а также беговых дорожек, универсальной площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис. Кроме того, появятся отдельные площадки для волейбола и кроссфита. Зимой на территории футбольного поля стадиона будут заливать каток, на котором одновременно смогут кататься 714 человек.

      «На стадионе будут установлены мачты освещения и два светодиодных экрана системы озвучивания, проведены прокладка и перекладка инженерных сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, электроснабжения», - говорится в сообщении.

      Возле стадиона появится парковка на 120 мест, в том числе 12 – для авто инвалидов.

      12:00, 28 ноября, 2017
      534
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

       

       

       

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