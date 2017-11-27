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      На улице Олега Кошевого в Ижевске в третий раз загорелась свалка

      12:40, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      12:40, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      308
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#МЧС России по Удмуртии
      Фото: pixabay.com
      308
      0

      Организацию, которой принадлежит территория оштрафуют.

      Ижевск. Удмуртия. На улице Олега Кошевого в Ижевске в третий раз загорелась свалка. Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, организацию, которой принадлежит территория оштрафуют.

      «Она уже три раза горела. Полтора дня она горела. Ее потушили. Постоянна эта свалка горит – это бывшие карьеры кирпичного завода в Ленинском районе. Ежегодно их заполняют мусором, а граждане поджигают в поисках металла. Мы уже раз в квартал доводим информацию по свалкам. Привлекаем к ответственности глав поселений, глав районов, но здесь территория конкретной организации – ее привлекут к штрафу. Но штрафы небольшие – поэтому люди продолжают сбрасывать мусор и поджигать его», - рассказал Петр Фомин.

      В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в таких ситуациях стоит воспитывать культуру самого потребителя.

      «Были рекомендации главам районов. Силами только МЧС и полиции нам с проблемами не справиться. Поэтому общественность можно задействовать. Поэтому давайте подключать их. Вот – пожары. Понятно, что история про профилактику и предупреждение. Какие предложения будут и инициативы – давайте рассматривать. […] Что касается свалок – у нас принято пенять на государство, на правительство, на глав. Но я все районы проехал – люди не хотят 30 рублей платить за вывоз мусора. Люди встают и говорят – обяжите платить тех, кто не платит. Они выбрасывают его на улицы, в овраги, а потом мне на сходе говорят уберите мусор», - рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

      12:40, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      308
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#МЧС России по Удмуртии

       

       

       

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