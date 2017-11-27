Пилотный проект по сбору органических отходов стартовал в Ижевске

Органику будут принимать на площадках экологической акции «Разделяйка».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала акция по сбору органических отходов. Её запустили активисты экологического объединения «Зеленый паровоз».

«Около 40% содержимого мусорного ведра - кухонные отходы <...>. Это любые овощные очистки, чайная и кофейная гуща, молочные продукты, остатки каши, супов и т.д., яичная скорлупа, рыбные очистки, кости. С 26 ноября и до марта мы организуем сбор органики на «Разделяйке» с компенсацией транспортных расходов», - отмечают организаторы.

По их словам, из-за отсутствия у «Зеленого паровоза» своего транспорта, волонтерам придется пользоваться грузотакси. Поэтому всех сдающих органические отходы просят приготовить по 10 рублей.

Отходы пойдут для подкормки дождевых, навозных, калифорнийских и других видов червей, которые, перерабатывая такой мусор, производят так называемый вермикомпост. Эксперимент проводит один из волонтеров на своем приусадебном хозяйстве.

«Один человек из нашей зелёнопаровозной банды решился на проведение эксперимента по вермикомпостированию на своём приусадебном участке. <...> Мы не сможем принять: остатки цитрусовых, ветки и листья, рассол от маринада огурцов, помидоров и т.д., а также острые соусы, потому что вермикомпостеры это «не переваривают», - добавили организаторы акции.

Проект реализуют совместно с кафедрой почвоведения Ижевской государственной сельхозакадемии.

Органику будут принимать на площадках экологической акции «Разделяйка» в столице Удмуртской Республике в замороженном виде в молочных пакетах с зажимами или в ведрах из-под майонеза или краски.