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      В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном ухудшении дорожной ситуации

      13:01, 26 ноября, 2017
      13:01, 26 ноября, 2017
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      #дороги\n#ГИБДД\n#безопасность\n#Удмуртия
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      В ведомстве рекомендуют всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.

      Ижевск. Удмуртия. Водителей Удмуртии предупредили о возможном ухудшении ситуации на дорогах республики. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, связано это со снегопадом.

      Подобные погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности от всех категорий участников дорожного движения. Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на дорогах и ограничение видимости.

      Эффективным способом обеспечения безопасности в таких условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Кроме того, еще одним существенным условием для безопасности на дороге является использование зимних шин.

      Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

      13:01, 26 ноября, 2017
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      #дороги\n#ГИБДД\n#безопасность\n#Удмуртия

       

       

       

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