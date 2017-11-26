В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном ухудшении дорожной ситуации

В ведомстве рекомендуют всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.

Ижевск. Удмуртия. Водителей Удмуртии предупредили о возможном ухудшении ситуации на дорогах республики. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, связано это со снегопадом.

Подобные погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности от всех категорий участников дорожного движения. Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на дорогах и ограничение видимости.

Эффективным способом обеспечения безопасности в таких условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Кроме того, еще одним существенным условием для безопасности на дороге является использование зимних шин.

Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.