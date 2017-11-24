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      Около 160 км дорог отремонтируют в ижевской агломерации в 2018 году

      17:05, 24 ноября, 2017
      17:05, 24 ноября, 2017
      364
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      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#асфальт
      Фото: ИА "Сусанин"
      364
      0

      На эти цели из регионального и федерального бюджетов выделят по 730 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В ижевской агломерации в 2018 году планируется отремонтировать около 160 км дорог. Как рассказал министр транспорта Удмуртской Республики Алексей Горбачев, на эти цели будет выделено по 730 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

      «Сегодня наши коллеги в Росавтодоре рассматривают возможность существенного увеличения этой суммы», - отметил министр.

      Новый асфальт в 2018 году может появиться на улицах Удмуртской, 10 лет Октября, Союзной, Вадима Сивкова, 6-й Подлесной и переулке Широком. В список дополнительных объектов включены улицы Саранская и Кирзаводская. Также внимание уделят дорогам в микрорайоне «Орловский», сообщают в пресс-службе Миндортранса республики.

      Кроме того, власти Удмуртии предложили возобновить такие крупные проекты, как продление улицы Автозаводской от Спортивной до Воткинского шоссе и строительство моста на улице Магистральной для соединения Карла Маркса и Маяковского. Это позволит разгрузить центральные улицы города.

      17:05, 24 ноября, 2017
      364
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#асфальт

       

       

       

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