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      Плата за техническое обслуживание газового оборудования в Ижевске вырастет в три раза

      12:01, 24 ноября, 2017
      Анна Торхова
      12:01, 24 ноября, 2017
      Анна Торхова
      571
      0
      #Газпром\n#Ижевск\n#газ\n#Удмуртия
      571
      0

      Связано это с тем, что с 2018 года обслуживание будет проводиться 1 раз в год.

      Ижевск. Удмуртия. Плата за техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах Ижевска вырастет в три раза. Связано это с тем, что с 2018 года обслуживание будет проводиться не 1 раз в 3 года, как происходило до сентября 2017 года, а 1 раз в год, сообщил журналистам начальник Управления ЖКХ администрации Ижевска Сергей Чернышев.

      Соответственно, плата, которая была расписана на три года, теперь рассчитана на один.

      Сергей Чернышев также отметил, что в Ижевске выросло число заявок по утечке газа, которые в основном не находят подтверждения. Если раньше за месяц их поступало около 400, то за последнюю неделю - 380.

      В настоящее время службами проводится диагностирование газового оборудования в домах, которым больше 30 лет, в Ижевске их насчитывается 1817. Диагностика не проведена ещё в 587 домах.

      В администрации также напомнили, что за внутридомовое газовое оборудование ответственность несёт управляющая организация и ТСЖ. За внутриквартирное – сам собственник.

      12:01, 24 ноября, 2017
      Анна Торхова
      571
      0
      #Газпром\n#Ижевск\n#газ\n#Удмуртия

       

       

       

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