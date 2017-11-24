Плата за техническое обслуживание газового оборудования в Ижевске вырастет в три раза

Связано это с тем, что с 2018 года обслуживание будет проводиться 1 раз в год.

Ижевск. Удмуртия. Плата за техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах Ижевска вырастет в три раза. Связано это с тем, что с 2018 года обслуживание будет проводиться не 1 раз в 3 года, как происходило до сентября 2017 года, а 1 раз в год, сообщил журналистам начальник Управления ЖКХ администрации Ижевска Сергей Чернышев.

Соответственно, плата, которая была расписана на три года, теперь рассчитана на один.

Сергей Чернышев также отметил, что в Ижевске выросло число заявок по утечке газа, которые в основном не находят подтверждения. Если раньше за месяц их поступало около 400, то за последнюю неделю - 380.

В настоящее время службами проводится диагностирование газового оборудования в домах, которым больше 30 лет, в Ижевске их насчитывается 1817. Диагностика не проведена ещё в 587 домах.

В администрации также напомнили, что за внутридомовое газовое оборудование ответственность несёт управляющая организация и ТСЖ. За внутриквартирное – сам собственник.