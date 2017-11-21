Несколько улиц Ижевска останутся без отопления и горячей воды

22 ноября с 10:00 до 24:00 УКС проведет плановые работы по устранению дефекта подземной тепловой магистрали на одном из участков возле проспекта Калашникова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске жители домов и соцобъектов по улицам Молодежная, Союзная, 40 лет Победы, Ленина, Ухтомского и Ильфата Закирова останутся без отопления и горячей воды. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, 22 ноября с 10:00 по 24:00 проведут работы по устранению дефекта подземной тепловой магистрали на одном из участков возле проспекта Калашникова.

Также несколько микрорайонов переведут на ухудшенный режим подачи тепла: Соцгородок, Ключевой и Гольянский поселки.

«При этом ООО «УКС» поясняет, что работы на теплотрассе проводятся без отключения элеваторных узлов домов и учреждений. Это значит, что во внутридомовых системах отопления теплоноситель не сливается, он будет циркулировать без подогрева, незначительно остывая с течением времени», - говорится в сообщении.

Отметим, что дефект на теплотрассе был обнаружен в понедельник, 21 ноября, и после его обследования было принято решение о необходимости неотложного ремонта.