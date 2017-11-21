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      Несколько улиц Ижевска останутся без отопления и горячей воды

      17:45, 21 ноября, 2017
      17:45, 21 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#УКС\n#отопление\n#ремонт
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      22 ноября с 10:00 до 24:00 УКС проведет плановые работы по устранению дефекта подземной тепловой магистрали на одном из участков возле проспекта Калашникова.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске жители домов и соцобъектов по улицам Молодежная, Союзная, 40 лет Победы, Ленина, Ухтомского и Ильфата Закирова останутся без отопления и горячей воды. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, 22 ноября с 10:00 по 24:00 проведут работы по устранению дефекта подземной тепловой магистрали на одном из участков возле проспекта Калашникова.

      Также несколько микрорайонов переведут на ухудшенный режим подачи тепла: Соцгородок, Ключевой и Гольянский поселки.

      «При этом ООО «УКС» поясняет, что работы на теплотрассе проводятся без отключения элеваторных узлов домов и учреждений. Это значит, что во внутридомовых системах отопления теплоноситель не сливается, он будет циркулировать без подогрева, незначительно остывая с течением времени», - говорится в сообщении.

      Отметим, что дефект на теплотрассе был обнаружен в понедельник, 21 ноября, и после его обследования было принято решение о необходимости неотложного ремонта. 

      17:45, 21 ноября, 2017
      361
      0
      #Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#УКС\n#отопление\n#ремонт

       

       

       

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