Представители федерального Минстроя обследуют обрушившийся в Ижевске дом

В Ижевск они прибыли в понедельник, 20 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск прибыли представители Минстроя России. Как сообщается на сайте МЧС страны, с понедельника, 20 ноября, им предстоит дополнительно обследовать дом на Удмуртской, 261. Ранее обрушившееся в результате взрыва газа здание проверили с помощью комплекса «Струна».

Напомним, что частичное обрушение дома произошло 9 ноября. В результате погибли 7 человек. Подозреваемым в совершении взрыва стал жилец дома, якобы слышавший голоса в голове. 12 ноября глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о проведении дополнительной экспертизы. По предварительной информации, в свои квартиры со временем смогут вернуться жильцы 1 и 2 подъездов.