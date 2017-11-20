Около 30 км тепловых сетей и 12 тепловых пунктов заменят в Ижевске в 2018 году

Всего программа обновления рассчитана до 2032 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2018 году заменят около 30 км тепловых сетей и обновят 12 тепловых пунктов. Работы запланированы в рамках концессионного соглашения, которое рассчитано до 2032 года, сообщает пресс-служба удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Администрация города и Удмуртские коммунальные системы утвердили программу реконструкции теплосетей. Ежегодно ПАО «Т Плюс» и ООО «УКС» будут вкладывать не менее 500 млн рублей на эти цели.

Самые крупные объемы перекладки трубопроводов ожидаются на улице 9 Января – в 5 микрорайоне «Буммаш», на улице Ленина – рядом с ЦТП «Ипподромная», на улице Молодежной – в микрорайоне «А-2» и вблизи Медакадемии.

Полная модернизация ждет еще 11 тепловых пунктов города.

Отметим, что при перекладке трасс будут использоваться трубы из износостойких материалов, гарантирующих надежную эксплуатацию сетей сроком до 25 лет.