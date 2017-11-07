Синоптики: новая неделя в Удмуртии будет теплой

До пятницы в республике будет идти снег.

Ижевск. Удмуртия. Начавшаяся неделя в Удмуртии будет теплой. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, температурный фон будет выше климатических норм на 3-4 градуса по Цельсию.

«Сегодня вечером в Удмуртию придут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, дождя. Вместе с тем будут наблюдаться порывы ветра до 14 метров в секунду», - отмечают синоптики.

В среду, 8 ноября, осадки превратятся в снег, днем столбики термометров днем поднимутся от -2 до +3 градусов. На дорогах возможна гололедица. В четверг снег ожидается в северных и центральных районах.

С пятницы осадков не ожидается, по ночам будет холодать до -5 градусов, днем – теплеть до +2 градусов.