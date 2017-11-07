Разрушенный участок должны привести в порядок до 1 сентября 2018 года.

Глазов. Удмуртия. Суд обязал Миндортранс Удмуртии отремонтировать дорогу в Глазовском районе. По сообщению Прокуратуры Удмуртской Республики, речь идет о дороге, связывающей деревни Золотарево до Пудвай.

Дело в том, что на этом участке не было асфальта. Более того, дорогу разрушили грузовики, задействованные при строитетельстве другого объекта.

В результате даже был поставлен вопрос о закрытии школьного маршрута – ямы и колеи могли привести к аварии.

«В связи с тем, что по указанному участку дороги проходит школьный маршрут, осуществляется подвоз детей в образовательную организацию, с целью принятия Министерством транспорта и дорожного хозяйства УР действенных мер, направленных на приведение автомобильной дороги в нормативное состояние, прокурор обратился с исковым заявлением в Октябрьский районный суд», - отмечается в сообщении.

Суд требования надзорного органа поддержал. Дорогу должны привести в порядок до 1 сентября 2018 года.