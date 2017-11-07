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      Суд обязал Миндортранс Удмуртии отремонтировать дорогу в Глазовском районе

      09:23, 07 ноября, 2017
      09:23, 07 ноября, 2017
      224
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      #дети\n#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
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      Разрушенный участок должны привести в порядок до 1 сентября 2018 года.

      Глазов. Удмуртия. Суд обязал Миндортранс Удмуртии отремонтировать дорогу в Глазовском районе. По сообщению Прокуратуры Удмуртской Республики, речь идет о дороге, связывающей деревни Золотарево до Пудвай.

      Дело в том, что на этом участке не было асфальта. Более того, дорогу разрушили грузовики, задействованные при строитетельстве другого объекта.

      В результате даже был поставлен вопрос о закрытии школьного маршрута – ямы и колеи могли привести к аварии.

      «В связи с тем, что по указанному участку дороги проходит школьный маршрут, осуществляется подвоз детей в образовательную организацию, с целью принятия Министерством транспорта и дорожного хозяйства УР действенных мер, направленных на приведение автомобильной дороги в нормативное состояние, прокурор обратился с исковым заявлением в Октябрьский районный суд», - отмечается в сообщении.

      Суд требования надзорного органа поддержал. Дорогу должны привести в порядок до 1 сентября 2018 года.

      09:23, 07 ноября, 2017
      224
      0
      #дети\n#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

       

       

       

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