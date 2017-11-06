Пешеходам также нужно быть более осторожными, особенно при переходе через дорогу.
Ижевск. Удмуртия. Автолюбителей Удмуртии предупредили о снижении видимости из-за тумана. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра вторника, 7 ноября.
«Ожидается туман с ухудшением дальности видимости 500 м и менее», - отмечается в сообщении спасательного ведомства.
Автолюбителям рекомендуют строго соблюдать ПДД и увеличить дистанцию между машинами.
«Для того чтобы легче ориентироваться и дать о себе знать другим участникам движения, нужно включить ближний свет фар или же противотуманные фары», - отмечается в сообщении.
Пешеходам также нужно быть более осторожными, особенно при переходе через дорогу.