Пешеходам также нужно быть более осторожными, особенно при переходе через дорогу.

Ижевск. Удмуртия. Автолюбителей Удмуртии предупредили о снижении видимости из-за тумана. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра вторника, 7 ноября.

«Ожидается туман с ухудшением дальности видимости 500 м и менее», - отмечается в сообщении спасательного ведомства.

Автолюбителям рекомендуют строго соблюдать ПДД и увеличить дистанцию между машинами.

«Для того чтобы легче ориентироваться и дать о себе знать другим участникам движения, нужно включить ближний свет фар или же противотуманные фары», - отмечается в сообщении.

Пешеходам также нужно быть более осторожными, особенно при переходе через дорогу.