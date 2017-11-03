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      Перекрытие дорог в центре города и праздничная программа: в Ижевске отпразднуют День народного единства

      17:36, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      17:36, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      148
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      148
      0

      4 ноября горожане смогут посетить ярмарку, праздничный концерт, выставку и принять участие во флешмобах.

      Ижевск. Удмуртия.  В субботу, 4 ноября, в Ижевске отметят День народного единства и День государственности Удмуртии. В центре города пройдет культурно-развлекательная программа.

      10:00 – 15:00 Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел (Центральная площадь)

      10:00 – 15:00 Ярмарка национальных блюд (Центральная площадь)

      10:00 – 15:00 Интерактивная фотозона «Народы России» (Центральная площадь)

      10:00 – 19:00 II Всероссийская универсальная ярмарка продукции предприятий регионов России (Площадь у Дворца культуры «Металлург»)

      10:30 –14:00   Праздничное гуляние с участием народных коллективов г. Ижевска и Удмуртской Республики (Центральная площадь)

      10:45 – 10:55 Межнациональный флешмоб «Мы вместе!» (Центральная площадь)

      11:00 – 13:00 Концерт, посвященный празднованию Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии (Центральная площадь)

      12:00 – 12:30 Флешмоб с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Сочи–2017» (Центральная площадь)

      11:00 – 14:00 Интерактивная спортивная площадка «Сила нации» (Наговицына)

      11:00 – 13:00 Семейная игровая площадка» «Полосатый рейс» (Стоянка у Дома правительства)

      12:00 – 14:00 Концерт детских и молодежных коллективов Ижевска «Вместе мы – Россия» (Ротонда)

      /udmurtia/everyday/20171025-242646/

      Также в центре столицы Удмуртии будут перекрыты некоторые дороги, однако общественный транспорт будет ходить без изменений.

      Запрет будет действовать с 10:00 до 15:00 на следующих участках:

      - улица Пушкинская на участке от улицы Кирова до улицы Советская;

      - улица Красногеройская на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

      - улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;

      - переулок Широкий на участке от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров;

      - переулок Верхне-Узенький на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

      - улица Наговицына на участке от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;

      - улица Бородина на участке от улицы Свободы до улицы Пушкинской. 

      17:36, 03 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      148
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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