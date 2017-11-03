Перекрытие дорог в центре города и праздничная программа: в Ижевске отпразднуют День народного единства

4 ноября горожане смогут посетить ярмарку, праздничный концерт, выставку и принять участие во флешмобах.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 4 ноября, в Ижевске отметят День народного единства и День государственности Удмуртии. В центре города пройдет культурно-развлекательная программа.

10:00 – 15:00 Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел (Центральная площадь)

10:00 – 15:00 Ярмарка национальных блюд (Центральная площадь)

10:00 – 15:00 Интерактивная фотозона «Народы России» (Центральная площадь)

10:00 – 19:00 II Всероссийская универсальная ярмарка продукции предприятий регионов России (Площадь у Дворца культуры «Металлург»)

10:30 –14:00 Праздничное гуляние с участием народных коллективов г. Ижевска и Удмуртской Республики (Центральная площадь)

10:45 – 10:55 Межнациональный флешмоб «Мы вместе!» (Центральная площадь)

11:00 – 13:00 Концерт, посвященный празднованию Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии (Центральная площадь)

12:00 – 12:30 Флешмоб с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Сочи–2017» (Центральная площадь)

11:00 – 14:00 Интерактивная спортивная площадка «Сила нации» (Наговицына)

11:00 – 13:00 Семейная игровая площадка» «Полосатый рейс» (Стоянка у Дома правительства)

12:00 – 14:00 Концерт детских и молодежных коллективов Ижевска «Вместе мы – Россия» (Ротонда)

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Также в центре столицы Удмуртии будут перекрыты некоторые дороги, однако общественный транспорт будет ходить без изменений.

Запрет будет действовать с 10:00 до 15:00 на следующих участках:

- улица Пушкинская на участке от улицы Кирова до улицы Советская;

- улица Красногеройская на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

- улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;

- переулок Широкий на участке от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров;

- переулок Верхне-Узенький на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

- улица Наговицына на участке от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;

- улица Бородина на участке от улицы Свободы до улицы Пушкинской.