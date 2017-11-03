Начальник УБиТ Ижевска назвал нереальным срок для освещения улиц города

Ранее ГИБДД обязало муниципалитет устроить освещение на 27 участках дорог в течение месяца.

Ижевск. Удмуртия. Начальник Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов назвал нереальным срок, который ГИБДД дала на освещение темных улиц города. Напомним, что дорожные полицейские потребовали в течение месяца избавиться от тьмы на 27 участках проезжей части.

«Такая проблема существует, работа ведется, не все сразу, коллеги, будем постепенно такие участки закрывать. Они поставили месяц. Конечно, срок для устранения совсем маленький, нереальный я бы сказал», - сообщил на пресс-конференции в пятницу, 3 ноября, Богданов.

Он отметил, что комплекс мер по освещению пешеходных переходов включает в себя установку ограждения, каскада из 24 знаков, искусственных неровностей и мигающего светофора. Стоимость одного объекта составляет порядка 1,6 млн рублей. Просто поставить световую опору не всегда позволяют условия, например, отсутствует возможность подключения к городскому освещению. За последние 4 года в Ижевске обустроили порядка 30 объектов.