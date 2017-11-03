Технология позволит скрепить старые слои асфальта специальными химическими присадками.

Ижевск. Удмуртия. Улицу Ялтинскую в Ижевске планируют отремонтировать с помощью технологии ресайклинга. Она сможет усилить несущую способность и срок службы дороги, а также кратно снизить стоимость ремонтных работ, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, что улица Ялтинская соединяет с центром города район «Костина мельница».

«В ближайшее время социальная и дорожная инфраструктура района получит дополнительную нагрузку за счёт сдачи домов, построенных на участках для многодетных семей в микрорайоне Люли. Здесь жизненно нужна дорога, которая выдержала бы, в том числе серьёзный трафик – пассажирские и школьные автобусы, строительную технику», - считает глава регионального исполкома ОНФ Андрей Цаплин.

Технология ресайклинга позволит скрепить старые слои асфальта специальными химическими присадками. После этого старое покрытие можно будет использовать для создания монолитного дорожного основания.

«Здесь нет бордюров, подземных коммуникаций и люков, обычно препятствующих применению ресайклинга в городских условиях. Не исключено, что именно Ялтинская может стать первой городской дорогой, где будет применён ресайклинг», - отметил и.о. начальника «Управтодора» Денис Рябов.

Улица Ялтинская может также войти в перечень «народных дорог», подлежащих ремонту по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Его добавят к базовому списку, опубликованному на сайте регионального дорожного ведомства.

В «народный рейтинг» могут попасть проезд Колосковый, улицы Буммашевская, Архитектора Берша, Цветочная и Вадима Сивкова.