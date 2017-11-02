  • $ 58.16 ↑
  • € 67.71 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Администрацию Ижевска могут наказать за неосвещенную улицу, на которой сбили пешехода

      17:23, 02 ноября, 2017
      Анна Торхова
      17:23, 02 ноября, 2017
      Анна Торхова
      63
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Администрация\n#освещение
      Фото: arzik2
      63
      0

      Прокуратура Удмуртии уже подала иск против администрации города.

      Ижевск. Удмуртия. Администрацию Ижевска могут наказать за неосвещенную улицу Новоцентральную, на которой сбили пешехода. Прокуратура Удмуртии подала иск против администрации города, сообщил начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД МВД по республике Николай Соколов.

      До подачи иска, Управление направляло в адрес администрации представление, но улица так и осталась без освещения.

      Напомним, 31 октября на улице Новоцентральной в Ижевске сбили мужчину 1978 года рождения, который шёл вдоль дороги. Пешеход погиб.

      Отметим, что 27 участков проезжей части Ижевска остаются неосвещенными. А на 17 пешеходных переходах, в том числе рядом с остановками, школами и детскими садами не работают фонари.

      17:23, 02 ноября, 2017
      Анна Торхова
      63
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Администрация\n#освещение

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      9113

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      8365
      09:16, 30 октября, 2017

      В Удмуртии может открыться первый в России майнинговый центр

      6845
      14:02, 26 октября, 2017

      Полувековое письмо студентов «Механа» из Ижевска нашли на берегу Камы

      5401
      15:45, 30 октября, 2017

      Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии

      3980
      08:30, 27 октября, 2017

      Тигр съел мужчину, собиравшего кедровые шишки в Хабаровском крае

      10:28, 31 октября, 2017
      1359

      В России изменили порядок индексации алиментов

      1242
      15:56, 27 октября, 2017

      В России окончательно решили вопрос о приоритете при круговом движении

      939
      17:34, 30 октября, 2017

      Во Владимирской области пропало озеро

      918
      15:09, 01 ноября, 2017

      Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

      916
      10:00, 26 октября, 2017

      В США пользователи соцсетей готовы заплатить залог, чтобы выпустить красивую преступницу

      19:10, 26 октября, 2017
      3070

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      1020
      16:16, 29 октября, 2017

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      963
      09:20, 27 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      751
      18:39, 27 октября, 2017

      Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

      729
      19:02, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: гибель людей на пожаре и драка в Домодедово

      01 ноября, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов о бюджете на 2018 год

      01 ноября, 2017

      В Ижевском зоопарке появился манул Алтай

      01 ноября, 2017