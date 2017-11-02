Администрацию Ижевска могут наказать за неосвещенную улицу, на которой сбили пешехода

Прокуратура Удмуртии уже подала иск против администрации города.

Ижевск. Удмуртия. Администрацию Ижевска могут наказать за неосвещенную улицу Новоцентральную, на которой сбили пешехода. Прокуратура Удмуртии подала иск против администрации города, сообщил начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД МВД по республике Николай Соколов.

До подачи иска, Управление направляло в адрес администрации представление, но улица так и осталась без освещения.

Напомним, 31 октября на улице Новоцентральной в Ижевске сбили мужчину 1978 года рождения, который шёл вдоль дороги. Пешеход погиб.

Отметим, что 27 участков проезжей части Ижевска остаются неосвещенными. А на 17 пешеходных переходах, в том числе рядом с остановками, школами и детскими садами не работают фонари.