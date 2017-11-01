Как уже сообщалось ранее, открытие состоится 4 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили работы на бульваре Гоголя. Как сообщает пресс-служба администрации города, открытие состоится в 14:00 4 ноября.

В рамках реконструкции построили пешеходные дорожки и площадки для отдыха с покрытием из брусчатки, обустроили уличное освещение и установили малые архитектурные формы, благоустроили входные группы, сформировали газоны.

«В открытии бульвара Гоголя примут участие руководство республики и города», - говорится в сообщении.

На открытии планируется выступление духового оркестра и детских творческих коллективов, подход к прессе.

Напомним, что об открытии именно 4 ноября ранее заявил новый руководитель управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов.

Помимо этого праздника в День народного единства состоятся и другие мероприятия.