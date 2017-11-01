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      В Ижевске завершили работы на бульваре Гоголя

      09:48, 01 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:48, 01 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      384
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      384
      0

      Как уже сообщалось ранее, открытие состоится 4 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили работы на бульваре Гоголя. Как сообщает пресс-служба администрации города, открытие состоится в 14:00 4 ноября.

      В рамках реконструкции построили пешеходные дорожки и площадки для отдыха с покрытием из брусчатки, обустроили уличное освещение и установили малые архитектурные формы, благоустроили входные группы, сформировали газоны.

      «В открытии бульвара Гоголя примут участие руководство республики и города», - говорится в сообщении.

      На открытии планируется выступление духового оркестра и детских творческих коллективов, подход к прессе.

      Напомним, что об открытии именно 4 ноября ранее заявил новый руководитель управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов.

      Помимо этого праздника в День народного единства состоятся и другие мероприятия.

      09:48, 01 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      384
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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