  • $ 58.08 ↑
  • € 67.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Аналитики определили самое тяжелое время на дорогах для автомобилистов Ижевска

      09:00, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      367
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#дороги Удмуртии\n#пробки\n#автомобиль
      367
      0

      К нему относится промежуток между 18:00 и 18:30, когда ситуация на дорогах резко усложняется.

      Ижевск. Удмуртия. Яндекс начал оценивать загруженность улиц Ижевска по десятибалльной шкале. По словам регионального представителя компании, дорожную обстановку в городе показывает светофор на главной странице Яндекса и на Яндекс.Картах.

      Информация о заторах обновляется каждые две минуты. Балл и подробная карта дорожных заторов столицы Удмуртии также доступны в Яндекс.Навигаторе и мобильных Яндекс.Картах.

      Благодаря этим исследованиям специалисты определили самое тяжелое время для автомобилистов Ижевска.

      В будние дни первые пробки в Ижевске возникают в семь часов утра. Загруженность дорог постепенно растёт и около 8:30 достигает утреннего пика в 5–6 баллов. К десяти часам утра на дорогах становится свободнее: Яндекс.Пробки оценивают обстановку в 3 балла. Дневной спад продолжается до 16:00. В пять часов вечера, когда люди начинают возвращаться с работы, ситуация резко осложняется.

      «Самое тяжёлое для водителей время — с 18:00 до 18:30, когда светофор Яндекс.Пробок обычно показывает 7 баллов. В Ижевске, как и в большинстве российских городов, вечерний час пик проходит более напряжённо, чем утренний», - говорится в сообщении.

      Также аналитики отмечают, что ситуация на дороге зависит не только от времени суток, но и от дня недели. Чем ближе к пятнице, тем меньше пробок по утрам.

      «При этом пятничный вечер — самый «пробочный» за всю неделю: заторы в этот день появляются на час раньше, чем обычно. В отличие от будней, в выходные дни нет утренних и вечерних часов пик. Зато в субботу с 11:00 до 15:00 уровень загруженности дорог сопоставим с буднями», - уточнили в Яндексе.

      В воскресенье улицы Ижевска практически свободны — загруженность в большинстве случаев не превышает двух баллов.

      На ситуацию на дороге также влияют погода и приближающиеся праздники. Так, за две недели до Нового года пробок на улицах Ижевска становится заметно больше. 

      09:00, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      367
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#дороги Удмуртии\n#пробки\n#автомобиль

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      6994

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      6741
      09:16, 30 октября, 2017

      В Удмуртии может открыться первый в России майнинговый центр

      6147
      14:02, 26 октября, 2017

      На остановке Ударная в Ижевске автомобилист избил водителя троллейбуса

      6144
      10:24, 24 октября, 2017

      В Ижевске скончался заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов

      5475
      12:30, 25 октября, 2017

      В России изменили порядок индексации алиментов

      15:56, 27 октября, 2017
      1168

      В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев из-за увольнения

      1084
      09:45, 24 октября, 2017

      Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

      885
      10:00, 26 октября, 2017

      Новые правила провоза багажа в самолете вступят в силу 5 ноября

      840
      09:27, 26 октября, 2017

      В зоопарке Владивостока маленькая львица подружилась со щенком

      812
      12:58, 25 октября, 2017

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      09:20, 27 октября, 2017
      922

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      922
      16:16, 29 октября, 2017

      В США пользователи соцсетей готовы заплатить залог, чтобы выпустить красивую преступницу

      724
      19:10, 26 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      713
      18:39, 27 октября, 2017

      Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

      696
      19:02, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: счастливые случайности и туман в Ижевске

      30 октября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      27 октября, 2017

      Кофемолка - выпуск 40: Михаил Хомич в гостях у Энвиля Касимова

      26 октября, 2017