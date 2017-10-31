Аналитики определили самое тяжелое время на дорогах для автомобилистов Ижевска

К нему относится промежуток между 18:00 и 18:30, когда ситуация на дорогах резко усложняется.

Ижевск. Удмуртия. Яндекс начал оценивать загруженность улиц Ижевска по десятибалльной шкале. По словам регионального представителя компании, дорожную обстановку в городе показывает светофор на главной странице Яндекса и на Яндекс.Картах.

Информация о заторах обновляется каждые две минуты. Балл и подробная карта дорожных заторов столицы Удмуртии также доступны в Яндекс.Навигаторе и мобильных Яндекс.Картах.

Благодаря этим исследованиям специалисты определили самое тяжелое время для автомобилистов Ижевска.

В будние дни первые пробки в Ижевске возникают в семь часов утра. Загруженность дорог постепенно растёт и около 8:30 достигает утреннего пика в 5–6 баллов. К десяти часам утра на дорогах становится свободнее: Яндекс.Пробки оценивают обстановку в 3 балла. Дневной спад продолжается до 16:00. В пять часов вечера, когда люди начинают возвращаться с работы, ситуация резко осложняется.

«Самое тяжёлое для водителей время — с 18:00 до 18:30, когда светофор Яндекс.Пробок обычно показывает 7 баллов. В Ижевске, как и в большинстве российских городов, вечерний час пик проходит более напряжённо, чем утренний», - говорится в сообщении.

Также аналитики отмечают, что ситуация на дороге зависит не только от времени суток, но и от дня недели. Чем ближе к пятнице, тем меньше пробок по утрам.

«При этом пятничный вечер — самый «пробочный» за всю неделю: заторы в этот день появляются на час раньше, чем обычно. В отличие от будней, в выходные дни нет утренних и вечерних часов пик. Зато в субботу с 11:00 до 15:00 уровень загруженности дорог сопоставим с буднями», - уточнили в Яндексе.

В воскресенье улицы Ижевска практически свободны — загруженность в большинстве случаев не превышает двух баллов.

На ситуацию на дороге также влияют погода и приближающиеся праздники. Так, за две недели до Нового года пробок на улицах Ижевска становится заметно больше.