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      Управление благоустройства и транспорта Ижевска могут наказать за темноту на пешеходных переходах

      12:01, 27 октября, 2017
      12:01, 27 октября, 2017
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      #дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#осень\n#Удмуртия
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      Мрак царит на 27 участках проезжей части.

      Ижевск. Удмуртия. Управление благоустройства и транспорта администрации Ижевска могут наказать за темноту на пешеходных переходах и дорогах. Об этом журналистам рассказал врио начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по Ижевску Андрей Монахов.

      По его словам, дорожные полицейские провели обследование состояния наружного освещения дорог. Выяснилось, что мрак царит на 27 участках проезжей части. Кроме того, не работают фонари на 17 пешеходных переходах, в том числе рядом с остановками, школами и детскими садами.

      «Возбуждено дело об административном правонарушении. <…> На данный момент у нас ответственным лицом является Управление благоустройства и транспорта администрации Ижевска», - отметил Андрей Монахов.

      Он пояснил, что установить световые опоры и осветить дороги и переходы городские власти должны в течение месяца, иначе им грозит штраф.

      Монахов также напомнил, что пешеходы могут сами позаботиться о своей безопасности, приобретя световозвращающие элементы и украсив ими одежду.

      Стоит отметить, что за 9 месяцев в Ижевске 38 раз сбивали пешеходов на переходах в темное время суток. Два человека в результате таких аварий погибли, еще 38 получили травмы.

      12:01, 27 октября, 2017
      822
      0
      #дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#осень\n#Удмуртия

       

       

       

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