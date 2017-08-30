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      Власти Ижевска решили построить новую дорогу от Автозавода до Воткинского шоссе

      11:22, 30 августа, 2017
      Яна Шамаева
      11:22, 30 августа, 2017
      Яна Шамаева
      112
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
      112
      0

      Аукцион на разработку документации по планировке территории объявили на сайте госзакупок.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска решили построить новую дорогу от Автозавода до Воткинского шоссе. Аукцион на создание проекта планировки и проекта межевания объявили на сайте госзакупок.

      Начальную стоимость контракта оценили в 3,376 млн рублей.

      Ориентировочная протяженность участка от проезда Копрового до Воткинского шоссе по улице Автозаводской составит 2,6 км.

      Территория включает в себя:

      - участок улицы Автозаводская от проезда Копровый – магистральная улица общегородского значения (0,75 км) до моста;

      - мост через полотно железной дороги (протяженность 0,167 км);

      - участок незастроенной территории вдоль промышленной зоны через реку Старковка до пересечения с дорогой, ведущей к ТЭЦ-2 - магистральная улица общегородского значения (0,96 км);

      - участок вдоль промышленной зоны до Воткинского шоссе - магистральная улица общегородского значения (0,76 км).

      11:22, 30 августа, 2017
      Яна Шамаева
      112
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

       

       

       

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