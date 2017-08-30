Аукцион на разработку документации по планировке территории объявили на сайте госзакупок.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска решили построить новую дорогу от Автозавода до Воткинского шоссе. Аукцион на создание проекта планировки и проекта межевания объявили на сайте госзакупок.

Начальную стоимость контракта оценили в 3,376 млн рублей.

Ориентировочная протяженность участка от проезда Копрового до Воткинского шоссе по улице Автозаводской составит 2,6 км.

Территория включает в себя:

- участок улицы Автозаводская от проезда Копровый – магистральная улица общегородского значения (0,75 км) до моста;

- мост через полотно железной дороги (протяженность 0,167 км);

- участок незастроенной территории вдоль промышленной зоны через реку Старковка до пересечения с дорогой, ведущей к ТЭЦ-2 - магистральная улица общегородского значения (0,96 км);

- участок вдоль промышленной зоны до Воткинского шоссе - магистральная улица общегородского значения (0,76 км).