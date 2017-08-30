Капремонт провели в одном из домов Ижевска, оставив гнилые стропила крыши

Государственный контрольный комитет потребовал провести качественный ремонт дома.

Ижевск. Удмуртия. В одном из домов по улице Коммунаров в Ижевске провели капитальный ремонт крыши, оставив гнилые стропила. Об этом на коллегии Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики рассказала аудитор контроля расходов в национальной экономике и управления собственностью Марина Олюнина.

По её словам, общая стоимость работ составила 3,1 млн рублей. Во время ремонта строители обнаружили, что деревянные стропильные конструкции сгнили, о чем сообщили в Фонд капремонта, который курирует эту деятельность. Однако, по словам аудитора, никаких действий предпринято не было. Для замены стропил необходимо дополнительно 207 тыс. рублей.

И.о. директора фонда Алексей Горбачёв, пояснил, что фонд ограничен предельной стоимостью и не мог провести дополнительный ремонт. Председатель контрольного комитета Борис Сарнаев потребовал выполнить необходимые работы, чтобы избежать обрушения крыши в будущем.