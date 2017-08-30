Движение транспорта ограничат на нескольких дорогах Ижевска из-за «Забега добрых дел»

Запрет будет действовать 3 сентября с 9:00 до 15:00.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничат на нескольких дорогах Ижевска из-за проведения «Забега добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Третий полумарафон состоится 3 сентября с 9:00 до 15:00 на следующих участках дороги:

- по улице Карла Маркса от Красногеройской до Кирова;

- по улице Кирова от Карла Маркса до Коммунаров,

- по улице Коммунаров от Кирова до Красногеройской;

- по улице Пушкинская от Кирова до Красногеройская;

- по улице Лихвинцева от Ломоносова до Пушкинской;

- по переулку Широкому от Коммунаров до Пушкинской;

- по улице Бородина от Пушкинской до Карла Маркса;

- по площади 50 лет Октября от улицы Лихвинцева до переулка Верхне-Узенький.

Транспортным службам рекомендовано направить автобусные и троллейбусные маршруты с улицы Пушкинская на улицу Удмуртская.