Движение транспорта ограничат на нескольких дорогах Ижевска из-за «Забега добрых дел»

Запрет будет действовать 3 сентября с 9:00 до 15:00.
Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничат на нескольких дорогах Ижевска из-за проведения «Забега добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Третий полумарафон состоится 3 сентября с 9:00 до 15:00 на следующих участках дороги:
- по улице Карла Маркса от Красногеройской до Кирова;
- по улице Кирова от Карла Маркса до Коммунаров,
- по улице Коммунаров от Кирова до Красногеройской;
- по улице Пушкинская от Кирова до Красногеройская;
- по улице Лихвинцева от Ломоносова до Пушкинской;
- по переулку Широкому от Коммунаров до Пушкинской;
- по улице Бородина от Пушкинской до Карла Маркса;
- по площади 50 лет Октября от улицы Лихвинцева до переулка Верхне-Узенький.
Транспортным службам рекомендовано направить автобусные и троллейбусные маршруты с улицы Пушкинская на улицу Удмуртская.