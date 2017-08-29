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      Алексей Красноперов покинул пост руководителя управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска

      19:45, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      19:45, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      483
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба администрации Ижевска
      483
      0

      С 29 августа он возглавил МУП "ДРЭУ".

      Ижевск. Удмуртия. Алексей Красноперов покинул пост руководителя управления благоустройства и транспорта (УБиТ) администрации Ижевска. Такое сообщение появилось на официальном сайте столицы Удмуртии.
      "С 29 августа Алексей Красноперов перешёл на работу руководителем муниципального унитарного предприятия города Ижевска «ДРЭУ» (Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление - прим.ред.)", - говорится в сообщении.
      Красноперов руководил управлением с февраля 2017 года.
      До назначения нового руководителя УБиТ возглавит Алексей Сырбов.
       
      19:45, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      483
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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