Алексей Красноперов покинул пост руководителя управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска

С 29 августа он возглавил МУП "ДРЭУ".

Ижевск. Удмуртия. Алексей Красноперов покинул пост руководителя управления благоустройства и транспорта (УБиТ) администрации Ижевска. Такое сообщение появилось на официальном сайте столицы Удмуртии.

"С 29 августа Алексей Красноперов перешёл на работу руководителем муниципального унитарного предприятия города Ижевска «ДРЭУ» (Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление - прим.ред.)", - говорится в сообщении.

До назначения нового руководителя УБиТ возглавит Алексей Сырбов.