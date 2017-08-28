Ее ремонт оценили в 150 тыс. рублей.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтировали лестницу от площади Оружейников до набережной пруда. Ранее ее ремонт оценили в 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.
«На сегодняшний день возобновлено движение по лестничному спуску, ведущему от площади Оружейников до проезда Дерябина», - говорится в сообщении.
Лестница была закрыта на ремонт из-за прошедших в городе ливней.
«Стоимость ремонта оценили в 150 тысяч рублей. Средства предоставят из бюджета Ижевска», - говорилось в сообщении администрации в середине августа.
Напомним также, что по спуску в середине июля проехала женщина на «Ниве». Ущерб тогда оценили примерно в 500 тыс. рублей.
Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска
Ижевчанка на "Ниве" спустилась по лестнице на набережной пруда. Видео горожане опубликовали в социальных сетях. "Это сверх вандализма сломали 4 ступени своим ведром..." https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170715-239072/#hcq=2mqKwpq