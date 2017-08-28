Ее ремонт оценили в 150 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтировали лестницу от площади Оружейников до набережной пруда. Ранее ее ремонт оценили в 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На сегодняшний день возобновлено движение по лестничному спуску, ведущему от площади Оружейников до проезда Дерябина», - говорится в сообщении.

Лестница была закрыта на ремонт из-за прошедших в городе ливней.

«Стоимость ремонта оценили в 150 тысяч рублей. Средства предоставят из бюджета Ижевска», - говорилось в сообщении администрации в середине августа.

Напомним также, что по спуску в середине июля проехала женщина на «Ниве». Ущерб тогда оценили примерно в 500 тыс. рублей.