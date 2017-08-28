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      В Ижевске отремонтировали лестницу от площади Оружейников до набережной пруда

      14:15, 28 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:15, 28 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      249
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
      249
      0

      Ее ремонт оценили в 150 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтировали лестницу от площади Оружейников до набережной пруда. Ранее ее ремонт оценили в 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

      «На сегодняшний день возобновлено движение по лестничному спуску, ведущему от площади Оружейников до проезда Дерябина», - говорится в сообщении.

      Лестница была закрыта на ремонт из-за прошедших в городе ливней.

      «Стоимость ремонта оценили в 150 тысяч рублей. Средства предоставят из бюджета Ижевска», - говорилось в сообщении администрации в середине августа.

      Напомним также, что по спуску в середине июля проехала женщина на «Ниве». Ущерб тогда оценили примерно в 500 тыс. рублей.

      Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска

      Ижевчанка на "Ниве" спустилась по лестнице на набережной пруда. Видео горожане опубликовали в социальных сетях. "Это сверх вандализма сломали 4 ступени своим ведром..." https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170715-239072/#hcq=2mqKwpq

      14:15, 28 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      249
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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