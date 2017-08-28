День знаний в Удмуртии будет теплым и солнечным

А вот последние дни лета обещают быть дождливыми.

Ижевск. Удмуртия. Последние дни лета в Удмуртии будут дождливыми. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, дело в том, что к республике приближается теплый фронт циклона.

«В ночь на вторник дожди в Удмуртии ожидаются местами преимущественно в южных районах. Завтра днем в южных и центральных районах Удмуртии будут наблюдаться умеренные, местами сильные продолжительные дожди», - отмечают синоптики.

Осадки сохранятся и в ночь на среду, и днем 30 августа.

При этом в регионе будет гораздо прохладнее, чем на прошлой неделе. Во вторник, 29 августа, воздух прогреется только до +12, +17 градусов.

В четверг и пятницу в Удмуртии будет сухо и тепло.

«В День знаний 1 сентября ранним утром температура воздуха составит +10, +13 градусов, ближе к обеду - +17, +19 градусов. В послеобеденные часы воздух прогреется до +21, +23 градусов», - говорится в сообщении.