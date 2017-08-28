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      День знаний в Удмуртии будет теплым и солнечным

      11:45, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      11:45, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      189
      0
      #общество\n#погода\n#осень\n#лето\n#День знаний
      189
      0

      А вот последние дни лета обещают быть дождливыми.

      Ижевск. Удмуртия. Последние дни лета в Удмуртии будут дождливыми. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, дело в том, что к республике приближается теплый фронт циклона.

      «В ночь на вторник дожди в Удмуртии ожидаются местами преимущественно в южных районах. Завтра днем в южных и центральных районах Удмуртии будут наблюдаться умеренные, местами сильные продолжительные дожди», - отмечают синоптики.

      Осадки сохранятся и в ночь на среду, и днем 30 августа.

      При этом в регионе будет гораздо прохладнее, чем на прошлой неделе. Во вторник, 29 августа, воздух прогреется только до +12, +17 градусов.

      В четверг и пятницу в Удмуртии будет сухо и тепло.

      «В День знаний 1 сентября ранним утром температура воздуха составит +10, +13 градусов, ближе к обеду - +17, +19 градусов. В послеобеденные часы воздух прогреется до +21, +23 градусов», - говорится в сообщении.

      11:45, 28 августа, 2017
      Ксения Чернова
      189
      0
      #общество\n#погода\n#осень\n#лето\n#День знаний

       

       

       

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