Движение транспорта временно закроют на двух железнодорожных переездах в Ижевске

29 августа и 1, 5, 8 сентября дорожники будут проводить ремонтные работы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно ограничат движение транспорта на двух железнодорожных переездах Ижевска. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, запрет будет действовать 29 августа и 1, 5, 8 сентября.

Дорожники проведут ремонтные работы на следующих участках:

– на 126 км перегона Люкшудья – Заводская (остановка т Воложка) 29 августа и 1 сентября с 8:00 до 20:00;

– на 131 км перегона Люкшудья – Заводская (Соловьевские дачи) 1, 5 и 8 сентября также с 8:00 до 20:00.