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      Движение транспорта временно закроют на двух железнодорожных переездах в Ижевске

      13:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      13:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      267
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#Российские железные дороги\n#ремонт
      Фото: pixabay.com
      267
      0

      29 августа и 1, 5, 8 сентября дорожники будут проводить ремонтные работы.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно ограничат движение транспорта на двух железнодорожных переездах Ижевска. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, запрет будет действовать 29 августа и 1, 5, 8 сентября.

      Дорожники проведут ремонтные работы на следующих участках:

      – на 126 км перегона Люкшудья – Заводская (остановка т Воложка) 29 августа и 1 сентября с 8:00 до 20:00;

      – на 131 км перегона Люкшудья – Заводская (Соловьевские дачи) 1, 5 и 8 сентября также с 8:00 до 20:00.

      13:00, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      267
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#Российские железные дороги\n#ремонт

       

       

       

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