Глава города Юрий Тюрин отметил, что на те деньги, которые предприниматели не платят в бюджет муниципалитета, могли быть отремонтированы школы и детские сады.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла очередная комиссия по ликвидации задолженности по налоговым платежам в бюджет города. Глава города Юрий Тюрин отметил, что на те деньги, которые предприниматели не платят в бюджет муниципалитета, могли быть отремонтированы школы и детские сады.

«Комиссия проходит не первый раз. Она результативна. В этом году возвратили более 50 млн задолженностей в бюджеты всех уровней. Мы видим, что есть часть предприятий, которые попали в трудную финансовую ситуацию, мы с ними разбираем все детально и даем возможность исправить ситуацию. Если решения нет – расторгаем договоры аренды на земельные участки и помещения, чтобы прекратить генерацию долгов. К сожалению, на таких комиссиях выявляются успешно работающие предприятия, которые почему-то перестают платить налоги и арендную плату. Я считаю, что это осознанный уход от исполнения своих обязанностей с использованием лазеек в законодательстве. Бюджетные деньги необходимы для проведения качественных работ по подготовке города к зиме, ремонту дорог, подготовке школ и детских садов к учебному году. Пренебрежительное отношение неплательщиков к городу и его жителям по меньшей мере непонятно и будет пресекаться», - рассказал журналистам Юрий Тюрин.

Так, на комиссии рассмотрели ситуацию с «Камским институтом гуманитарных и инженерных технологий». Организация, помимо долгов по зарплате, имеет задолженность по НДФЛ (12,3 млн рублей), в ПФР (2,3 млн рублей) и фонд ОМС (1,8 млн рублей).

Также более 22 млн в бюджет города не выплатили компании предпринимателя Станислава Лыскова, которые занимаются в том числе наружной рекламой.

«Мы знаем, что этот бизнес сейчас тоже несколько меньше стал зарабатывать, но кто мешал платить тогда, когда были средства. Есть у него автомобили, недвижимое имущество. Такое отношение к городу и его жителям просто непонятно - это пренебрежительное отношение к горожанам. Мы на эту сумму могли бы 5 школьных спортзалов капитально отремонтировать. И это только один пример», - прокомментировал ситуацию глава Ижевска Юрий Тюрин.

Помимо уже озвученных предприятий, комиссия выработала меры воздействия на руководителей ООО «АСК-Групп», ООО «Медиатехнологии», ООО «Специальные машины» и нескольких индивидуальных предпринимателей.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru (http://www.izh.ru/i/promo/42402.html)