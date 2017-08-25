Из них 5 млн рублей потратили на обустройство ливневки по временной схеме.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт улицы Партизанской в Ижевске обойдется почти в 17 млн рублей. По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, в настоящее время на проблемном участке дорожники завершают благоустройство тротуара.

Из общей суммы 5 млн рублей потратили на обустройство ливневой канализации по временной схеме. Деньги выделили из городского бюджета.

«В Ижевске решен вопрос с системой водоотведения на улице Партизанской. Вдоль улицы смонтированы лотки протяженностью 153 м для обеспечения стока воды в накопительную станцию с принудительной откачкой воды. <…> По водоотводным лоткам ливневые стоки будут перемещаться к насосной станции и перекачиваться в реку Иж», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что ремонт проезжей части проводили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик привел в порядок участок от улицы Магистральной до переулка Железнодорожного – всего 6 850 кв м. Предполагаемая стоимость работ - 11,8 млн рублей.

Представители подрядной организации отметили, что готовы исполнять гарантийные обязательства по выполненным монтажным работам. Гарантийный срок составляет 3 года.

Напомним, улица Партизанская «прославилась» обилием ям на дороге, в 2016 году их даже засыпали строительным мусором. В сентябре прошлого года стало известно, что перед ремонтом дороги нужно привести в порядок систему водоотведения. На реализацию проекта требовалось 120 млн рублей.

В мае дорожники начали ремонт дороги, но жители высказались против. После этого было решено сделать систему водоотведения по временной схеме. В июне стоимость работ оценили в 4,8 млн рублей. Проект согласовали с местными жителями.