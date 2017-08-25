  • $ 59.13 ↑
  • € 69.56 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ремонт улицы Партизанской в Ижевске обойдется почти в 17 млн рублей

      09:00, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      80
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#ремонт дорог
      Фото: Пресс-служба Ижевска
      80
      0

      Из них 5 млн рублей потратили на обустройство ливневки по временной схеме.

      Ижевск. Удмуртия. Ремонт улицы Партизанской в Ижевске обойдется почти в 17 млн рублей. По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, в настоящее время на проблемном участке дорожники завершают благоустройство тротуара.

      Из общей суммы 5 млн рублей потратили на обустройство ливневой канализации по временной схеме. Деньги выделили из городского бюджета.

      «В Ижевске решен вопрос с системой водоотведения на улице Партизанской. Вдоль улицы смонтированы лотки протяженностью 153 м для обеспечения стока воды в накопительную станцию с принудительной откачкой воды. <…> По водоотводным лоткам ливневые стоки будут перемещаться к насосной станции и перекачиваться в реку Иж», - отмечается в сообщении.

      Стоит отметить, что ремонт проезжей части проводили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик привел в порядок участок от улицы Магистральной до переулка Железнодорожного – всего 6 850 кв м. Предполагаемая стоимость работ - 11,8 млн рублей.

      Представители подрядной организации отметили, что готовы исполнять гарантийные обязательства по выполненным монтажным работам. Гарантийный срок составляет 3 года.

      Напомним, улица Партизанская «прославилась» обилием ям на дороге, в 2016 году их даже засыпали строительным мусором. В сентябре прошлого года стало известно, что перед ремонтом дороги нужно привести в порядок систему водоотведения. На реализацию проекта требовалось 120 млн рублей.

      В мае дорожники начали ремонт дороги, но жители высказались против. После этого было решено сделать систему водоотведения по временной схеме. В июне стоимость работ оценили в 4,8 млн рублей. Проект согласовали с местными жителями.

      09:00, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      80
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#ремонт дорог

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      3909

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3654
      12:50, 18 августа, 2017

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      2702
      14:47, 24 августа, 2017

      Улицу 10 лет Октября в Ижевске заволокло дымом

      1971
      20:49, 21 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      1796
      11:52, 24 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      4023

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      1709
      10:00, 23 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1070
      15:11, 18 августа, 2017

      Певец Евгений Осин пропал в Москве

      859
      15:36, 18 августа, 2017

      Новые банкноты в России будут пластиковыми

      802
      11:35, 18 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      12:55, 18 августа, 2017
      921

      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      663
      16:30, 19 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      661
      09:55, 24 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      648
      09:26, 18 августа, 2017

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      596
      12:35, 23 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: ДТП в Камбарке и Воткинске и убийство уроженки Сарапула в США

      24 августа, 2017

      Ижевск

      24 августа, 2017

      Белых медведей в зоопарке Удмуртии угостили мороженым

      24 августа, 2017