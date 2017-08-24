В столице Удмуртии прошла форсайт-сессия #ИжевскВзрослыеДети

На ней школьники представили различные проекты, которые направлены на создание интересного и инновационного образовательного пространства города.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии в рамках проекта «Город для детей!» прошла форсайт-сессия #ИжевскВзрослыеДети. На ней школьники рассказали о проектах, которые направлены на создание интересного и инновационного образовательного пространства.

Среди различных предложений участники сессии отметили проекты «Интернет будущего», «Неформальное образование», «Город для детей», «Финансовая грамотность», «Школьный стартап», «Технологическое предпринимательство» и «Компетенции будущего».

Так, к примеру, проект «Интернет будущего» направлен на внедрение виртуальной реальности в образовательный процесс, что позволит увеличить интерес школьников к обучению в целом. «Школьный стартап» позволит детям реализовать свои бизнес-идеи, которые могут быть привлекательными в том числе для инвесторов и различных предприятий.





«Это действительно очень важный и серьезный шаг. Все проекты, которые были предложены, интересны и достойны внимания. Самое главное, что хочется сказать, - на этом не стоит останавливаться. Не всегда все проекты с ходу получают практическое назначение, но, если упорно в команде над этим работать, результат обязательно будет. Я желаю вам так же уверенно дальше идти вперед. Спасибо вам за вклад в развитие нашего города», - обратился к участникам форсайт-сессии глава Ижевска Юрий Тюрин, который также успехи города в образовании.

«Мы везде по всем направлениям видим прирост качества образования. В том числе и 23 стобалльника - очень хороший результат по году, но на этом останавливаться нельзя. Также нельзя забывать о формировании материальной базы. Я сегодня хочу сказать большое спасибо педагогическому коллективу и директорам школ – то развитие, которое идет у нас в образовании – это ваша серьезная и важная работа, ваш профессионализм», - сказал Юрий Тюрин.

Важность подобных мероприятий отметил и замглавы администрации Ижевска по социальной политике Михаил Тарасов. По его словам, городским властям при развитии столицы Удмуртии необходимо прислушиваться к молодому поколению.

«Августовская конференция – это знаковое событие. На ней всегда собираются все те, кто участвует в процессе образования. Обсуждают итоги и ставят новые задачи. Мы увидели, что сегодня есть потребность в различных мозговых штурмах, сессиях, собраниях, которые позволяют выработать новые подходы, новые задачи для сферы образования», - сказал Михаил Тарасов.





Он также обратил внимание на совершенно новое мышление современных школьников, которое может помочь при развитии сферы образования.

«Мы должны понимать, что рождены в СССР – мы другие. Мы воспитывались, учились на других технологиях, формировали свое мышление совершенно по-другому. Сегодня школу заканчивают совершенно другие дети. Они не мыслят себя без интернета, сетевых технологий, общественного взаимодействия. Они по-другому воспринимают информацию. У них другие приоритеты. Услышать их идеи, их направления и что их беспокоит – это важный вопрос, который мы должны обсудить», - рассказал Михаил Тарасов.

Отметим, что помимо подобных сессий городские власти проводят встречи по обмену опытом с педагогами из других регионов.

Подробная информация – на сайте города Ижевска izh.ru.