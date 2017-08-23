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      Улицу Лихвинцева в Ижевске предложили сделать пешеходной

      16:37, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      16:37, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      208
      0
      #Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#пешеходные зоны\n#пешеходы
      Фото: susanin.news
      208
      0

      Ее «дублером» может стать улица Наговицына.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске улицу Лихвинцева предложили сделать пешеходной. С такой идеей на общественном совете выступил председатель постоянной комиссии Гордумы по бюджету и финансам Константин Котов.

      «Улица, которая могла бы быть у нас пешеходной – это отрезок улицы Лихвинцева от Вечного огня, а, возможно, от бассейна университета (Удмуртский госуниверситет – прим.ред.) до Центральной площади. Какие плюсы? У нее есть четкий дублер – это улица Наговицына, которая сегодня закрыта в обе стороны. Просто ее открыл и за дворцом езди сколько хочешь. Транспортная развязка решается», - сказал Котов.

      Также он предложил снести на территории два кафе, чтобы расширить парковку у здания правительства Удмуртии.

      «Огромная плоскостная парковка получится, снеся эти никому ненужные кафе «Детское», кафе «Молодежное» - это убожище, которое стоит там в центральной части. Непонятно какие халупы, собранные из металлокаркаса, в которых и людей-то, главное, нет», - пояснил Константин Котов.

      Ранее пешеходной в Ижевске предлагали сделать улицу Красногеройскую. Этот проект рассматривается специалистами и в настоящее время.

      16:37, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      208
      0
      #Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#пешеходные зоны\n#пешеходы

       

       

       

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