Огромный триколор пронесли по улицам Ижевска в день флага России

Праздничные мероприятия прошли накануне вечером.

Ижевск. Удмуртия. Огромный триколор размером 25 на 4,5 метра пронесли по улицам Ижевска в день флага России. Праздничные мероприятия прошли накануне во вторник, 23 августа.

«Праздник сегодня замечательный - день государственного флага России. Каждый год мы стараемся внести какие-то новшества: в прошлом году это был мотозаезд с флагами, в этом году у нас забег легкоатлетический для самых маленьких и взрослых. Каждый год что-то меняется, добавляется, присоединяются все новые общественные организации, все новые категории людей для того, чтобы отпраздновать этот замечательный день вместе с нами, вместе с государственным флагом России», - сказал и.о. министра спорта Удмуртии Игорь Краснов.

Торжественные мероприятия по случаю праздника прошли у монумента «Навеки с Россией» после чего, все желающие спустились на набережную и получили не только рисунок российского флага в виде аквагрима, его небольшую бумажную копию, но и новые приятные впечатления.

На набережной были предоставлены всевозможные творческие развлекательные площадки. Желающие могли разобрать и собрать винтовку, потягать штангу или научиться кататься на роликах с выполнением различных трюков. Дети же могли пройти мастер-классы по созданию открыток, нарисовать мелом на асфальте рисунок и вырезать свою ладошку для прикрепления ее на импровизированный флаг.

Также прошли два забега: любительский, где каждый мог принять участие, и забег профессионалов, в нем участвовали воспитанники детских юношеских спортивных школ по направлению легкая атлетика.

Для всех гостей праздника был организован концерт с танцами, песнями, массовыми флешмобами и выступлением группы каратистов, а завершила праздник колонна байкеров, проехавшая по набережной, после чего состоялась молодежная лайт-дискотека.

Все окунулись в атмосферу праздника и получили массу положительных эмоций. Каждый нашел себе занятие по душе и провел замечательный вечер в приятной компании.

Автор: Екатерина Сентемова