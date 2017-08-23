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      Огромный триколор пронесли по улицам Ижевска в день флага России

      11:13, 23 августа, 2017
      11:13, 23 августа, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Флаг\n#праздники\n#Россия.
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      Праздничные мероприятия прошли накануне вечером.

      Ижевск. Удмуртия. Огромный триколор размером 25 на 4,5 метра пронесли по улицам Ижевска в день флага России. Праздничные мероприятия прошли накануне во вторник, 23 августа.

      «Праздник сегодня замечательный - день государственного флага России. Каждый год мы стараемся внести какие-то новшества: в прошлом году это был мотозаезд с флагами, в этом году у нас забег легкоатлетический для самых маленьких и взрослых. Каждый год что-то меняется, добавляется, присоединяются все новые общественные организации, все новые категории людей для того, чтобы отпраздновать этот замечательный день вместе с нами, вместе с государственным флагом России», - сказал и.о. министра спорта Удмуртии Игорь Краснов.

      Торжественные мероприятия по случаю праздника прошли у монумента «Навеки с Россией» после чего, все желающие спустились на набережную и получили не только рисунок российского флага в виде аквагрима, его небольшую бумажную копию, но и новые приятные впечатления.

      День флага России отпраздновали в Ижевске

      подробнее: https://susanin.news/udmurtia/everyday/20170823-240500/

      На набережной были предоставлены всевозможные творческие развлекательные площадки. Желающие могли разобрать и собрать винтовку, потягать штангу или научиться кататься на роликах с выполнением различных трюков. Дети же могли пройти мастер-классы по созданию открыток, нарисовать мелом на асфальте рисунок и вырезать свою ладошку для прикрепления ее на импровизированный флаг.

      Также прошли два забега: любительский, где каждый мог принять участие, и забег профессионалов, в нем участвовали воспитанники детских юношеских спортивных школ по направлению легкая атлетика.

      Для всех гостей праздника был организован концерт с танцами, песнями, массовыми флешмобами и выступлением группы каратистов, а завершила праздник колонна байкеров, проехавшая по набережной, после чего состоялась молодежная лайт-дискотека.

      Все окунулись в атмосферу праздника и получили массу положительных эмоций. Каждый нашел себе занятие по душе и провел замечательный вечер в приятной компании.

      Автор: Екатерина Сентемова

      11:13, 23 августа, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Флаг\n#праздники\n#Россия.

       

       

       

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