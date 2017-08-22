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      Власти Ижевска нашли шесть квартир для жильцов барака по проезду Чапаева

      17:00, 22 августа, 2017
      Дарья Саушина
      17:00, 22 августа, 2017
      Дарья Саушина
      268
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      268
      0

      Четыре квартиры в бараке приватизированы, и муниципалитет попробует выкупить их у владельцев.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска нашли шесть квартир для переселения жителей барака, расположенного по проезду Чапаева. Как рассказал журналистам глава города Юрий Тюрин, всего же необходимо расселить 11 семей.

      «В соседнем доме шесть квартир, а для барака нужно 11. Но эти шесть квартир мы забронировали», - сообщил он во вторник, 22 августа.

      Четыре квартиры в бараках – приватизированы, и в этом случае муниципалитет может их выкупить, а не предоставить жилье взамен.

      Ижевский барак могут отремонтировать перед приездом Путина. Или нет

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-16.

      Напомним, что задачу расселить барак поставил перед городскими властями президент России Владимир Путин во время визита в Ижевск в июне этого года. Ранее на прямой линии с главой государства ижевчанка Анастасия Вотинцева рассказала о бедственном положении, в котором находится она и ее соседи. По ее словам, деревянный дом 1958 года постройки был признан аварийным, а жильцов поставили в очередь на расселение на 2029 год.

      Владимир Путин заедет в ижевский барак

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.

      17:00, 22 августа, 2017
      Дарья Саушина
      268
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия

       

       

       

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