За неделю сотрудники муниципальной милиции проверили 490 дворов и выявили 80 нарушений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выписали 1,1 млн рублей штрафов по факту нарушений правил благоустройства города. Как сообщает пресс-служба администрации города, за неделю сотрудники муниципальной милиции проверили 490 дворов и выявили 80 нарушений.

«За прошедшую неделю рассмотрены 394 материала по фактам нарушения правил благоустройства города Ижевска, административными комиссиями составлены 126 протоколов», - уточняется в сообщении.

Отметим, что во дворах основными нарушениями стали - неубранный мусор, нескошенная трава, ненадлежащее состояние контейнерных площадок.