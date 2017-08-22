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      В Ижевске выписали 1,1 млн рублей штрафов по факту нарушений правил благоустройства города

      09:04, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      09:04, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      136
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#штраф
      Фото: @arzik2
      136
      0

      За неделю сотрудники муниципальной милиции проверили 490 дворов и выявили 80 нарушений.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выписали 1,1 млн рублей штрафов по факту нарушений правил благоустройства города. Как сообщает пресс-служба администрации города, за неделю сотрудники муниципальной милиции проверили 490 дворов и выявили 80 нарушений.

      «За прошедшую неделю рассмотрены 394 материала по фактам нарушения правил благоустройства города Ижевска, административными комиссиями составлены 126 протоколов», - уточняется в сообщении.

      Отметим, что во дворах основными нарушениями стали - неубранный мусор, нескошенная трава, ненадлежащее состояние контейнерных площадок.

      09:04, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      136
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#штраф

       

       

       

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