Систему водоотведения прочистят на улице Партизанской в Ижевске

Ранее ремонт улицы обещали завершить к 15 августа.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт системы водоотведения на улице Партизанской в Ижевске завершат в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«18 августа была проложена труба под железнодорожными путями для поступления ливневых стоков в водоотводную канаву к насосной станции», - отмечается в сообщении.

Дорожникам предстоит проверить состояние всех водоотводных канав на улице и вдоль железнодорожных путей, убрать из них грунт и мусор.

Ранее ремонт улицы обещали завершить к 15 августа.

Напомним, улица Партизанская «прославилась» обилием ям на дороге, в 2016 году их даже засыпали строительным мусором. В сентябре прошлого года стало известно, что перед ремонтом дороги нужно привести в порядок систему водоотведения. На реализацию проекта требовалось 120 млн рублей.

В мае дорожники начали ремонт дороги, но жители высказались против. После этого было решено сделать систему водоотведения по временной схеме. В июне стоимость работ оценили в 4,8 млн рублей. Проект согласовали с местными жителями.