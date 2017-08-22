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      Систему водоотведения прочистят на улице Партизанской в Ижевске

      09:01, 22 августа, 2017
      Ксения Чернова
      09:01, 22 августа, 2017
      Ксения Чернова
      101
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#ремонт дорог
      101
      0

      Ранее ремонт улицы обещали завершить к 15 августа.

      Ижевск. Удмуртия. Ремонт системы водоотведения на улице Партизанской в Ижевске завершат в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

      «18 августа была проложена труба под железнодорожными путями для поступления ливневых стоков в водоотводную канаву к насосной станции», - отмечается в сообщении.

      Дорожникам предстоит проверить состояние всех водоотводных канав на улице и вдоль железнодорожных путей, убрать из них грунт и мусор.

      Ранее ремонт улицы обещали завершить к 15 августа.

      Напомним, улица Партизанская «прославилась» обилием ям на дороге, в 2016 году их даже засыпали строительным мусором. В сентябре прошлого года стало известно, что перед ремонтом дороги нужно привести в порядок систему водоотведения. На реализацию проекта требовалось 120 млн рублей.

      В мае дорожники начали ремонт дороги, но жители высказались против. После этого было решено сделать систему водоотведения по временной схеме. В июне стоимость работ оценили в 4,8 млн рублей. Проект согласовали с местными жителями.

      09:01, 22 августа, 2017
      Ксения Чернова
      101
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#ремонт дорог

       

       

       

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