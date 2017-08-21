Ливневку сделают на участке с треснувшим асфальтом по улице Грибоедова в Ижевске

Вода из колонки, которая стоит на обочине дороги, стала причиной проваливания основания асфальта.

Ижевск. Удмуртия. Водоотводную канаву сделают на улице Грибоедова в Ижевске, где ранее из-за перенасыщенного водой основания асфальта треснуло новое покрытие. Об этом сообщил главный инженер службы благоустройства и транспорта администрации города Фирдаус Харисов.

«На данном участке дороги стоит колонка водоканала. Колонка бежит. Воде некуда уходить. Она стоит на обочине дороги, произошло водонасыщение грунта. Вследствие этого произошло проваливание основания асфальтового покрытия. На сегодняшний день работы по водоотведению рассматриваются, нужно получить ордер на земляные работы, после этого будут произведены работы по водоотведению данного участка дороги», - сказал Харисов.

Тем временем представитель подрядчика ООО «Радонеж» рассказал, что все работы на дороге выполнялись в соответствии с техническим заданием. На данный момент все дефекты на дороге подрядчик устранил за свой счет.

«Мы, когда укатали, увидели, что потрещало. Выбрали эти куски, уложили песок, уложили щебень, уложили нижний слой. Мы решили до верхнего слоя все устранить, устраним, уложим верхний слой, вернее на данный момент уже все убрали и устранили», - пояснил замначальника ООО «Радонеж» Сергей Ермолаев.