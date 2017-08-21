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      В Ижевске жители Устиновского района остались без горячей воды

      10:42, 21 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      10:42, 21 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      311
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#горячая вода
      311
      0

      С 20 по 30 августа коммунальщики проведут очередной этап гидравлических испытаний.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске несколько улиц остались без горячей воды. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», с 20 по 30 августа пройдет очередной этап гидравлических испытаний магистральных теплосетей.

      Из-за этих работ прекратили нагрев воды по следующим адресам:

      - улица 40 лет Победы 44а, 50, 50а, 52, 52, 54, 56, 56а, 58, 60а, 62, 62а, 64, 66, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86а;

      - улица Калашникова 6, 8, 15;

      - улица Молодежная 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

      - улица Татьяны Барамзиной 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 84, 10а, 2а, 74а, 78а;

      - улица Труда 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90.

      10:42, 21 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      311
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#горячая вода

       

       

       

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