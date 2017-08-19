В Ижевске отремонтируют улицу Орсовскую

На восстановление дорожного полотна планируют выделить более 1,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска приведет в нормативное состояние улицу Орсовскую. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ремонт дорожного покрытия будет выполнен в рамках текущего содержания улично-дорожной сети.

Ямочный ремонт улицы рядом с Хореографическим лицеем №95 дорожники выполнят к началу учебного года. Помимо этого отмечается, что рассматривается вопрос о восстановлении асфальтового дорожного покрытия всей улицы. На ремонт дорожного полотна планируют выделить 1,6 миллионов рублей.