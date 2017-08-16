Движение транспорта по улицам Можги ограничат в День города

Праздничные гуляния пройдут в городе 26 августа.

Можга. Удмуртия. В Можге 26 августа ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

С 08:00 до полуночи будет недоступны для транспорта следующие улицы:

- улица Можгинская от Наговицына до Красной;

- улица Короленко от Родниковой до Садовой;

- улица Интернациональная от здания типографии до улицы Можгинской.

«На время ограничения движения объезды будут осуществляться по следующим улицам: Наговицына, Садовая, Красная, Нагорная, Родниковая, Пролетарская», - отмечается в сообщении.