Движение транспорта по улицам Можги ограничат в День города

Праздничные гуляния пройдут в городе 26 августа.
Можга. Удмуртия. В Можге 26 августа ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.
С 08:00 до полуночи будет недоступны для транспорта следующие улицы:
- улица Можгинская от Наговицына до Красной;
- улица Короленко от Родниковой до Садовой;
- улица Интернациональная от здания типографии до улицы Можгинской.
«На время ограничения движения объезды будут осуществляться по следующим улицам: Наговицына, Садовая, Красная, Нагорная, Родниковая, Пролетарская», - отмечается в сообщении.