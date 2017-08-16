774 млн рублей потребуется Ижевску на содержание улично-дорожной сети в 2018 году

Эти деньги планируется организовать уборку дорог и тротуаров, проведение ямочного ремонта, нанесение разметки и других работ.

Ижевск. Удмуртия. 774 млн рублей потребуется Ижевску на содержание улично-дорожной сети (УДС) в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Эти деньги планируется организовать уборку дорог и тротуаров, проведение ямочного ремонта, нанесение разметки, содержание ливневки, остановок, ограждений и так далее.

При этом врио главы региона Александр Бречалов отметил, что эта цифра в 774 млн рублей – предварительная: «Наша задача не только изыскать эти средства, чтобы подрядные организации смогли начать работу по новой схеме уже с 1 ноября текущего года, но и провести тщательный анализ и аудит деятельности муниципальных организаций, выступающих подрядчиками по этим видам работ».

Стоит отметить, что общая площадь УДС в столице региона составляет 11,2 млн кв м. Из них 2,4 млн кв м ранее не ремонтировали из-за нехватки денег.