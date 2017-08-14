Так как река Иж находится в госсобственности, она является объектом общего пользования.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура попросила жителя Ижевска снести забор с берега пруда на Воложке. Ограждение построено по улице 8км Як-Бодьинского тракта, в водоохранной зоне, сообщает пресс-служба ведомства.

Участок, расположенный по этом адресу, арендован ижевчанином. Части забора и летний домик его поппадают в зону береговой полосы Ижевского водохранилища и, соответсвенно, препятсвуют свободному доступу к водоему.

Отметим, что Ижевское водохранилище находится в госсобственности и является объектом общего пользования.