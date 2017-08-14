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      Прокуратура попросила жителя Ижевска снести забор с берега пруда на Воложке

      08:30, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      08:30, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      63
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#пруды
      63
      0

      Так как река Иж находится в госсобственности, она является объектом общего пользования.

      Ижевск. Удмуртия. Прокуратура попросила жителя Ижевска снести забор с берега пруда на Воложке. Ограждение построено по улице 8км Як-Бодьинского тракта, в водоохранной зоне, сообщает пресс-служба ведомства.
      Участок, расположенный по этом адресу, арендован ижевчанином. Части забора и летний домик его поппадают в зону береговой полосы Ижевского водохранилища и, соответсвенно, препятсвуют свободному доступу к водоему. 
      Отметим, что Ижевское водохранилище находится в госсобственности и является объектом общего пользования.

      08:30, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      63
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#пруды

       

       

       

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