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      Капремонт дорог начали в Глазове

      15:37, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      15:37, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      86
      0
      #дороги\n#Глазов\n#ремонт дорог
      86
      0

      Одновременно с ремонтом дорог начнется и ремонт дворов по программе «Комфортная городская среда».

      Глазов. Удмуртия. В Глазове начали капитальный ремонт дорог. Как сообщает пресс-служба администрации города, для этого в «северную столицу» прибыла специальная фреза, которая срезает старый слой асфальта.

      «Таких машин всего две в республике. Ранее техника была задействована на дорогах федерального и регионального значения, поэтому начало работ в нашем городе отодвинулось на несколько дней», - цитирует пресс-служба слова начальника управления ЖКХ администрации города Евгения Шейко.

      Ремонт начали с улицы Толстого – дорожники приводят в порядок участок от улицы Карла Маркса до площади Свободы.

      Затем техника перейдет на улицу Кирова, движение транспорта на участке от площади Свободы до улицы Короленко будет перекрыто полностью. Транспорт будет перенаправлен на улицу Короленко.

      Одновременно с ремонтом дорог начнется и ремонт дворов по программе «Комфортная городская среда», в связи с чем автолюбителей попросили не оставлять личный транспорт во дворах.

      15:37, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      86
      0
      #дороги\n#Глазов\n#ремонт дорог

       

       

       

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